«Интер» отказался от покупки Косьельни - Советский спорт
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04 июня 2019 11:10ФутболСметанникова Дарья

«Интер» отказался от покупки Косьельни

Защитник «Арсенала» мог продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Sky Sport Italia, «Интеру» было предложено приобрести Лорана Косьельни из лондонского «Арсенала». Однако миланский клуб отказался от трансфера, так как посчитал, что приход Диего Година усилит оборонительную позицию.

Контракт Косьельни с «Арсеналом» рассчитан до лета 2020 года. 33-летний француз готов покинуть английский клуб уже этим летом.

В завершившемся сезоне Косьельни провел 29 матчей за «канониров» во всех турнирах.

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