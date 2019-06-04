Ориги не ответил «Ливерпулю» по поводу нового контракта - Советский спорт
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04 июня 2019 11:40ФутболСметанникова Дарья

Ориги не ответил «Ливерпулю» по поводу нового контракта

Бельгийский футболист определится после матчей национальных команд.

«Ливерпуль» сделал нападающему Дивоку Ориги предложение о новом контракте.

«На моем столе лежит предложение о новом контракте. После игр сборных наступит ясность. Я думаю, позже мы это обсудим с клубом», - приводит слова Ориги Mirror.

Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассчитывает на 24-летнего бельгийца в следующем сезоне. Контракт Ориги с клубом истекает летом 2020 года.

В завершившемся сезоне Ориги провел за «Ливерпуль» 22 матча, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

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