Ориги не ответил «Ливерпулю» по поводу нового контракта

«Ливерпуль» сделал нападающему Дивоку Ориги предложение о новом контракте.
«На моем столе лежит предложение о новом контракте. После игр сборных наступит ясность. Я думаю, позже мы это обсудим с клубом», - приводит слова Ориги Mirror.
Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассчитывает на 24-летнего бельгийца в следующем сезоне. Контракт Ориги с клубом истекает летом 2020 года.
В завершившемся сезоне Ориги провел за «Ливерпуль» 22 матча, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.
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