«Манчестер Юнайтед» потребует от «Ювентуса» свыше 100 млн евро за Погба

«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серии Интрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.

Николай Ларин: Игроки «Чертаново» на фоне сборной России увидят, чего им не хватает Директор «Чертаново» Николай Ларин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, почему его команда откликнулась на приглашение провести товарищеский матч со сборной России.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

«Ваню волнуют только деньги». Интервью-триллер Катерины Новосельцевой На днях гостем редакции «Советского спорта» стала супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева – Катерина Кейру. Больше двух часов она рассказывала, а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие деньги на чужие счета и болел против сборной России на домашнем ЧМ.

Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондиции После товарищеского матча с «Чертаново», который сборная России провела в рамках подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.

Люди, зачем вы убиваете хоккей? Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».

Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянки Первая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.

Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорблений Правда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость 20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финала В пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.

Сколько стоят очки в премьер-лиге? «Зениту» - дороже всех, «Оренбургу» - дешевле Подводя итоги чемпионата РПЛ-2018/19, мы решили оценить, насколько эффективно клубы использовали имевшиеся в наличии ресурсы.