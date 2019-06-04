«Манчестер Юнайтед» потребует от «Ювентуса» свыше 100 млн евро за Погба - Советский спорт
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04 июня 2019 12:18ФутболСметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» потребует от «Ювентуса» свыше 100 млн евро за Погба

Французский полузащитник может вернуться в итальянский клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Ювентус» работает над возвращением в команду Поля Погба, который хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что туринский клуб вступил в переговоры с агентом Погба Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед».

В ближайшее время «Ювентус» готовится сделать предложение. Стороны только начали обговаривать возможный трансфер. «Манчестер Юнайтед» потребует за 26-летнего француза свыше 100 миллионов евро.

Напомним, что Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В минувшем сезоне полузащитник провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

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