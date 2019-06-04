«Краснодар» поддержал Газинского, получившего травму в сборной России У Газинского травма вращательной манжеты плеча.

«Краснодар» в своем твиттере обратился к своему полузащитнику Юрию Газинскому, который в составе сборной России в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0) получил травму плеча.

«Юра! Выздоравливай! Юрий Газинский покинет расположение сборной России после того, как накануне получил повреждение в товарищеском матче. Газинский не сыграет в матчах квалификации Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Мы желаем Юрию скорейшего выздоровления!», - говорится в сообщении.

Напомним, что сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).