Жоржиньо: Фанаты «Наполи» отнесутся к переходу Сарри в «Ювентус», как к предательству

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал возможный уход Маурицио Сарри в «Ювентус».
«Сарри критиковали по ходу сезона, но в итоге мы выиграли Лигу Европы и стали третьими в английской премьер-лиге. Для «Челси» - это отличный сезон. Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил.
Болельщики «Наполи» все еще любят его. Они могут разозлиться, и отнесутся к его переходу в «Ювентус», как к предательству», - цитирует Жоржиньо Football Italia.
В Турине по-прежнему рассматривают 60-летнего итальянца главным кандидатом на замену Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона. Ранее стало известно, что Сарри уже проинформировал руководство «Челси» о желании возглавить «Ювентус».
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