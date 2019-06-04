Жоржиньо: Фанаты «Наполи» отнесутся к переходу Сарри в «Ювентус», как к предательству Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал возможный уход Маурицио Сарри в «Ювентус».

«Сарри критиковали по ходу сезона, но в итоге мы выиграли Лигу Европы и стали третьими в английской премьер-лиге. Для «Челси» - это отличный сезон. Мне бы не хотелось, чтобы Сарри уходил.

Болельщики «Наполи» все еще любят его. Они могут разозлиться, и отнесутся к его переходу в «Ювентус», как к предательству», - цитирует Жоржиньо Football Italia.

В Турине по-прежнему рассматривают 60-летнего итальянца главным кандидатом на замену Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона. Ранее стало известно, что Сарри уже проинформировал руководство «Челси» о желании возглавить «Ювентус».