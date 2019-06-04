Стало известно, сколько Сарри будет зарабатывать в «Ювентусе» - Советский спорт
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04 июня 2019 13:32ФутболСметанникова Дарья

Стало известно, сколько Сарри будет зарабатывать в «Ювентусе»

Главный тренер «Челси» в скором времени может возглавить «Ювентус».

По информации Corriere della Sera, в случае ухода Маурицио Сарри из «Челси» в «Ювентус», главный тренер будет получать 6-7 миллионов евро в год.

Сообщается, что «Ювентус» договорился с Сарри о контракте на три года.

Отмечается, что окончательное решение по поводу уходу Сарри в «Ювентус» должен решить владелец «Челси» Роман Абрамович.

Ранее сообщилось, что Сарри сообщил руководству английского клуба о своем желании покинуть клуб. В минувшем сезоне «Челси» победил в Лиге Европы и занял третье место в турнирной таблице АПЛ.

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