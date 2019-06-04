Два китайских клуба предлагают Обамеянгу зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю Контракт габонца с «Арсеналом» рассчитан еще на два года.

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг получил предложения от китайских клубов «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ», которые готовы платить ему 300 тысяч фунтов в неделю, сообщает The Times.

Обамеянг перешел в «Арсенал» из «Боруссии» (Дортмунд) в январе 2018 года за 56 миллионов фунтов. За полтора сезона в составе «канониров» он провел 65 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач.

В завершившемся чемпионате премьер-лиги Обамеянг поделил первое место в списке бомбардиров с форвардами «Ливерпуля» Садьо Мане и Мохамедом Салахом (у всех троих по 22 гола).

Контракт нападающего с «Арсеналом» действует еще два года.