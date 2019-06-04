Флорентино Перес будет воспитывать сына погибшего Рейеса - Советский спорт
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04 июня 2019 14:38ФутболСпирин Дмитрий

Флорентино Перес будет воспитывать сына погибшего Рейеса

Президент «Реала» Флорентино Перес поучаствует в воспитании сына погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса.

По информации газеты Marca, Перес будет заботиться о старшем сыне футболиста, 11-летнем Хосе Антонио Рейесе-младшем. Он будет воспитывать его до совершеннолетия.

Напомним, бывший футболист «Реала», «Арсенала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб вместе с двумя двоюродными братьями в результате ДТП. Машина, которой управлял Рейес, вылетела с трассы на скорости 230 километров в час. 3 июня прошли похороны игрока.

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