Флорентино Перес будет воспитывать сына погибшего Рейеса Президент «Реала» Флорентино Перес поучаствует в воспитании сына погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса.

По информации газеты Marca, Перес будет заботиться о старшем сыне футболиста, 11-летнем Хосе Антонио Рейесе-младшем. Он будет воспитывать его до совершеннолетия.

Напомним, бывший футболист «Реала», «Арсенала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб вместе с двумя двоюродными братьями в результате ДТП. Машина, которой управлял Рейес, вылетела с трассы на скорости 230 километров в час. 3 июня прошли похороны игрока.