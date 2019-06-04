Адиев может взять паузу в тренерской карьере

Российский тренер Магомед Адиев сообщил, что может взять пузу в карьере после того, как он ушел с поста главного тренера «Анжи».
«Веду разговоры по поводу будущего с клубами РПЛ, но пока никакой конкретики нет. Может так случиться, что возьму паузу. Ясность может наступить к тому времени, когда клубы отправятся на первые сборы», - цитирует Адиева ТАСС.
Напомним, что «Анжи» по итогам минувшего сезона занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул российскую премьер-лигу. На прошлой неделе стало известно, что «Анжи» не будет выступать в ФНЛ, а попробует заявиться в ПФЛ.
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