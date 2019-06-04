Стивен Джеррард: Горжусь «Ливерпулем» и Хендерсоном - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 июня 2019 15:18ФутболСпирин Дмитрий

Стивен Джеррард: Горжусь «Ливерпулем» и Хендерсоном

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард отметил вклад в достижения команды полузащитника Джордана Хендерсона.

«Когда Джордан поднял трофей Лиги чемпеионов над головой, у меня появилось чувство гордости. Горжусь тем, что «Ливерпуль» вернулся на вершину европейского футбола, и особенно горжусь Джорданом, потому что знаю, как тяжело он работает. Я знаю, на какие жертвы ему пришлось пойти, знаю давление, под которым он находится», - цитирует Джеррарда The Times.

Напомним, в сезоне-2018/19 «Ливерпуль» финишировал вторым в чемпионате Англии и выиграл Лигу чемпионов, одолев в финальном матче «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
03/06 21:35Футбол
Кинси Волански: Пока я была в тюрьме, у меня прибавился миллион подписчиков. За час!Живущий в США популярный пранкер Виталий Здоровецкий и его девушка Кинси Волански, которую после финала Лиги чемпионов в Мадриде узнал весь мир, рассказали нам о свалившейся на них славе и мотивации.
03/06 19:30Футбол
Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондицииПосле товарищеского матча с «Чертаново» его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/06 22:55Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель-Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/06 14:08Футбол
Николай Комличенко: Черчесов сказал, что 26-й в списке? На меня это не влияетПосле тренировки сборной России в Новогорске нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/06 14:21Футбол
Марио Фернандес: Хорошо, когда сборная играет в разных городахПосле тренировки сборной России защитники Марио Фернандес и Сергей Петров поделились впечатлениями от подготовки к матчам отборочного раунда Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
03/06 20:14Футбол
Игорь Осинькин: Матч со сборной России наши ребята будут вспоминать всю жизньПосле контрольного матча сборной России с «Чертаново» своими впечатлениями поделились главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин, полузащитник команды Максим Витюгов, а также нападающий Владислав Сарвели.
03/06 18:00Футбол
Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»Сборная России в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 переиграла клаб ФНЛ «Чертаново» (6:0).
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
02/06 07:00Хоккей
«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
03/06 19:00Футбол
Станислав Черчесов: Пока не знаем, что с Газинским, надеемся, его травма несерьезнаяГлавный тренер сборной России подвел итоги контрольного матча с «Чертаново», который прошел сегодня в Новогорске.
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
04/06 15:35Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
30/05 20:00Хоккей
«Ак Барс» и «Магнитка» усилились россиянами из НХЛ. Кто вернулся из Америки в КХЛИгорь Ожиганов и Егор Яковлев переехали в Россию, а «Сибирь» подписала бывшего вратаря «Витязя».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
03/06 17:00Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».
Новости
15:33 Теннис Вупи Голдберг – после скандала Серены и Тима: Перестань быть дураком и не обвиняй ее
15:28 Хоккей Брюс Кэссиди: Форварды «Бостона» должны намного больше помогать защитникам
15:21 Футбол «Локомотив» проявляет интерес к центральному защитнику из Бразилии
15:21 Формула-1 Тото Вольфф: Нам повезло, что в Монако все закончилось нашей победой
15:18 Футбол Стивен Джеррард: Горжусь «Ливерпулем» и Хендерсоном
15:17 Хоккей Андрей Кириленко заступился за Овечкина
15:11 Футбол Адиев может взять паузу в тренерской карьере
15:10 Хоккей «Трактор» расторг контракт с Щехурой
15:08 Баскетбол Андрей Ватутин: Мы видим, с какой любовью Итудис относится к своему делу
15:00 Фигурное катание Уно может перейти в группу Тутберидзе
14:50 Баскетбол Президент РФБ Андрей Кириленко в гостях у «Советского спорта»
14:47 Футбол «Реал» объявил о переходе Йовича (фото)
14:43 Баскетбол Тимофей Мозгов: Буду играть в баскетбол, пока не рассыплются ноги
14:43 Хоккей Райан О’Райлли: Крайне важно, что мы едем в Бостон при равном счете
14:40 Баскетбол ЦСКА продлил контракт с Итудисом (фото)
14:38 Футбол Флорентино Перес будет воспитывать сына погибшего Рейеса
14:37 Хоккей Крэйг Беруби: О’Райлли – самый стабильный игрок «Сент-Луиса»
14:28 Футбол Два китайских клуба предлагают Обамеянгу зарплату в 300 тысяч фунтов в неделю
14:18 Футбол Болельщики «Спартака» признали Фернандо лучшим игроком в мае
14:17 Бокс Леннокс Льюис: Джошуа нужно сменить тренера
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика