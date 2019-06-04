Стивен Джеррард: Горжусь «Ливерпулем» и Хендерсоном Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард отметил вклад в достижения команды полузащитника Джордана Хендерсона.

«Когда Джордан поднял трофей Лиги чемпеионов над головой, у меня появилось чувство гордости. Горжусь тем, что «Ливерпуль» вернулся на вершину европейского футбола, и особенно горжусь Джорданом, потому что знаю, как тяжело он работает. Я знаю, на какие жертвы ему пришлось пойти, знаю давление, под которым он находится», - цитирует Джеррарда The Times.

Напомним, в сезоне-2018/19 «Ливерпуль» финишировал вторым в чемпионате Англии и выиграл Лигу чемпионов, одолев в финальном матче «Тоттенхэм» со счетом 2:0.