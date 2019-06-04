«Байер» не хочет продавать Хавертца «Баварии»

Мюнхенский портал TZ сообщает, что «Бавария» готова заплатить за молодого футболиста сборной Германии до 90 миллионов евро.
Впрочем, «Байер», пробившийся по итогам сезона в Лигу чемпионов, не намерен расставаться с одним из своих лидеров даже за такую сумму.
В прошедшем сезоне Хаверц забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи в бундеслиге.
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