«Байер» не хочет продавать Хавертца «Баварии» - Советский спорт
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04 июня 2019 15:42ФутболСпирин Дмитрий

«Байер» не хочет продавать Хавертца «Баварии»

По информации немецких СМИ, «Бавария» интересуется 19-летним атакующим полузащитником леверкузенского «Байера» Каем Хавертцем.

Мюнхенский портал TZ сообщает, что «Бавария» готова заплатить за молодого футболиста сборной Германии до 90 миллионов евро.

Впрочем, «Байер», пробившийся по итогам сезона в Лигу чемпионов, не намерен расставаться с одним из своих лидеров даже за такую сумму.

В прошедшем сезоне Хаверц забил 17 мячей и отдал 4 результативные передачи в бундеслиге.

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