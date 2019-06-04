Фредди Бобич: Продажа Йовича - хороший и важный трансфер для «Айнтрахта»

«Со спортивной точки зрения уход Луки Йовича – большая потеря для нас. Об его взрывной игре и умении забивать узнала вся Европа. За последние два года мы извлекли выгоду не только из его голов. Очевидно, что был финансовый порог по предложениям, которые «Айнтрахт» мог отклонить. Для «Айнтрахта» это хороший и важный трансфер», - цитирует Бобича официальный сайт «Айнтрахта».
Напомним, Лука Йович 4 июня подписал шестилетний контракт с «Реалом». О сумме трансфера игрока пока не сообщается.
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