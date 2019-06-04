Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка лишилась помощи юридической компании

По информации «Газета.Ru» со ссылкой на Globo, девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, лишилась юридической помощи.
Адвокаты девушки считают неправильными показания девушки, которая стала утверждать, что связь с 27-летним футболистом была по обоюдному согласию.
Адвокатская компания расторгла контракт с потерпевшей, однако она успела нанять новых адвокатов.
Ранее по словам потерпевшей сообщалось, что Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже, куда она приехала после знакомства с футболистом через инстаграм. При этом форвард был пьян и агрессивен.
На данный момент Неймар готовится со сборной Бразилии к Кубку Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
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