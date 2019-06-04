Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка лишилась помощи юридической компании Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар обвиняется в изнасиловании, которое произошло 15 мая в парижском отеле.

По информации «Газета.Ru» со ссылкой на Globo, девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании, лишилась юридической помощи.

Адвокаты девушки считают неправильными показания девушки, которая стала утверждать, что связь с 27-летним футболистом была по обоюдному согласию.

Адвокатская компания расторгла контракт с потерпевшей, однако она успела нанять новых адвокатов.

Ранее по словам потерпевшей сообщалось, что Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже, куда она приехала после знакомства с футболистом через инстаграм. При этом форвард был пьян и агрессивен.

На данный момент Неймар готовится со сборной Бразилии к Кубку Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.