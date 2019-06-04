Источник: Менди может стать игроком «Реала» за 50 млн евро Защитник «Лиона» Ферлан Менди может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как утверждает журналист Эду Пидал, «Реал» близок к покупке Ферлана Менди, который подпишет контракт до 2025 года. Сделка должна состояться в ближайшие дни, мадридский клуб заплатит «Лиону» 50 млн евро.

Воспитанник «Гавра» играет за «Лион» с 2017 года. В минувшем сезоне 23-летний защитник провел 44 матча за французский клуб, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Напомним, во вторник «Реал» объявил о покупке нападающего «Айнтрахта» и сборной Сербии Луки Йовича, с которым был подписан контракт до 2025 года.