Источник: Менди может стать игроком «Реала» за 50 млн евро

Как утверждает журналист Эду Пидал, «Реал» близок к покупке Ферлана Менди, который подпишет контракт до 2025 года. Сделка должна состояться в ближайшие дни, мадридский клуб заплатит «Лиону» 50 млн евро.
Воспитанник «Гавра» играет за «Лион» с 2017 года. В минувшем сезоне 23-летний защитник провел 44 матча за французский клуб, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.
Напомним, во вторник «Реал» объявил о покупке нападающего «Айнтрахта» и сборной Сербии Луки Йовича, с которым был подписан контракт до 2025 года.
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