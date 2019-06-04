Мама Неймара попросила сына простить девушку, обвинившую его в изнасиловании

Мать футболиста Надин Сантос через инстаграм обратилась к сыну с просьбой простить девушку, которая обвинила его в изнасиловании.
«Сын, в тот момент, когда все, более-менее, прояснилось, и правда начинает всплывать наружу, настало время извлечь уроки и вспомнить об Иисусе Христе. Он единственный, кому стоит доверять свое сердце.
Сосредоточься на том, что ты любишь больше всего в жизни – играй в футбол! Это то, что может вернуть тебе радость, которая пропала без вести в последние дни.
Прости эту девушку, как мы простили ее! Я и твоя сестра – мы те женщины, которые гарантируем тебе свою любовь. Очень сильно тебя люблю и буду молиться за тебя каждый день», - написала мама Неймара в инстаграме.
Ранее стало известно, что потерпевшая девушка изменила показания, сообщив, что связь с 27-летним бразильцем была по обоюдному согласию.
На данный момент Неймар готовится со сборной Бразилии к Кубку Америки. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
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