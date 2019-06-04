Стали известны комментаторы на ближайшие матчи сборной по футболу

Матч 3-го тура отборочного цикла Евро-2020 Россия – Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Прямая трансляция матча начнется в 18:50 мск на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Комментировать игру со стадиона будут Роман Нагучев и Нобель Арустамян. В рамках трансляции планируются включения с бровки Андрея Тихонова, недавно ставшего экспертом телеканала «Матч ТВ».
Следующий отборочный матч Россия – Кипр намечен на 11 июня и пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Трансляция на телеканале «МАТЧ ПРЕМЬЕР» стартует в 21:35. Игру комментируют Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Включения с бровки ведет в прошлом капитан сборной России Андрей Аршавин.
Матчи сборной России будут также доступны на сайтах matchtv и matchpremier, а также в приложении «Матч! Клуб».
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