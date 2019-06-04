Источник: Клопп намерен взять паузу по окончании контракта с «Ливерпулем» - Советский спорт
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04 июня 2019 18:47ФутболГичунцев Артур

Источник: Клопп намерен взять паузу по окончании контракта с «Ливерпулем»

Немецкий специалист тренирует «красных» с 2015 года.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп решил взять паузу в тренерской карьере по окончании контракта с английским клубом, сообщает ESPN.

Согласно источнику, руководство надеется продлить трудовое соглашение с тренером, однако, не будет давить на него и примет его решение.

Отмечается, что 51-летний Клопп хочет взять годичную паузу. Его нынешнее соглашение в силе до 2022 года.

За все время работы в «Ливерпуле» немецкий специалист помог команде выиграть Лигу чемпионов, а также взять серебро АПЛ.

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