Джагелка покидает «Эвертон» после 12 лет в клубе

«Мое путешествие в «Эвертоне», к сожалению, подошло к концу. 12 фантастических сезонов, мне довелось сыграть более 380 игр. Посчастливилось быть капитаном клуба в течение 6 лет.
Все, что я могу сказать - спасибо всем игрокам, с которыми я выступал, персоналу, который помогал мне, председателю клуба и удивительным фанатам. Всем, кто связан с этим особенным клубом, самые лучшие пожелания», - написал Джагелка на своей странице в инстаграме.
Джагелка выступал за «Эвертон» с 2007 года. Он провел за команду 385 матчей, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.
Футболист сыграл 39 матчей за сборную Англии (3 гола).
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