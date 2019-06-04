Джагелка покидает «Эвертон» после 12 лет в клубе - Советский спорт
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04 июня 2019 19:27ФутболСпирин Дмитрий

Джагелка покидает «Эвертон» после 12 лет в клубе

36-летний защитник Фил Джагелка уходит из «Эвертона» по окончании сезона.

«Мое путешествие в «Эвертоне», к сожалению, подошло к концу. 12 фантастических сезонов, мне довелось сыграть более 380 игр. Посчастливилось быть капитаном клуба в течение 6 лет.

Все, что я могу сказать - спасибо всем игрокам, с которыми я выступал, персоналу, который помогал мне, председателю клуба и удивительным фанатам. Всем, кто связан с этим особенным клубом, самые лучшие пожелания», - написал Джагелка на своей странице в инстаграме.

Джагелка выступал за «Эвертон» с 2007 года. Он провел за команду 385 матчей, забил 19 голов и отдал 11 результативных передач.

Футболист сыграл 39 матчей за сборную Англии (3 гола).

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