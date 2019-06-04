Футболисты бундеслиги признали Ройса лучшим игроком сезона - Советский спорт
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04 июня 2019 20:26ФутболСпирин Дмитрий

Футболисты бундеслиги признали Ройса лучшим игроком сезона

Форвард дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком бундеслиги прошедшего сезона по версии футболистов чемпионата.

За Ройса проголосовали 31,4% игроков, сообщается на официальном сайте «Боруссии».

Для 30-летнего футболиста это третье звание самого ценного игрока чемпионата Германии, ранее он удостаивался этого приза в 2012 и 2014 годах.

В завершившемся сезоне Ройс провел 27 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

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