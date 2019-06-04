Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил за назначение Маурицио Сарри главным тренером туринского клуба.
Согласно источнику, игровая модель итальянского специалиста нравится 34-летнему форварду.
Отмечается, что он заявил боссам «Юве» о желании поработать с нынешним наставником «Челси».
Ранее сообщалось, что «синие» уволят специалиста вне зависимости от победы команды в Лиге Европы.
Добавим, что в финале «Челси» обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 4:1.
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