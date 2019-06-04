Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса» - Советский спорт
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04 июня 2019 20:45ФутболГичунцев Артур

Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»

Об этом сообщает Tuttosport.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил за назначение Маурицио Сарри главным тренером туринского клуба.

Согласно источнику, игровая модель итальянского специалиста нравится 34-летнему форварду.

Отмечается, что он заявил боссам «Юве» о желании поработать с нынешним наставником «Челси».

Ранее сообщалось, что «синие» уволят специалиста вне зависимости от победы команды в Лиге Европы.

Добавим, что в финале «Челси» обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 4:1.

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