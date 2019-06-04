Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»

У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса» В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.

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Марио Фернандес: Хорошо, когда сборная играет в разных городах После тренировки сборной России защитники Марио Фернандес и Сергей Петров поделились впечатлениями от подготовки к матчам отборочного раунда Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

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