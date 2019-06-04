Президент «Торпедо»: Для Игнашевича мелочей в футболе не бывает

«На пост главного тренера нашей команды было достаточно много претендентов, но в итоге мы остановили свой выбор на кандидатуре Сергея Игнашевича. Решение было принято по нескольким причинам: во-первых, он является воспитанником нашего клуба, его детство и юность прошли на Восточной улице и «Торпедо» занимает особое место в его жизни. Второй момент – выдающаяся футбольная карьера, в ходе которой он зарекомендовал себя как настоящий профессионал, сумевший добиться большого количества побед.
Ему посчастливилось работать со многими тренерами самого высокого уровня. Уверена, что этот факт положительно скажется на его личной карьере. И, наконец, он – человек, обладающий огромным желанием повторить достижения, завоеванные в бытность игрока, на тренерском поприще. После общения с ним понимаешь, что для этого специалиста мелочей в футболе не бывает, и он будет стремиться выстраивать рабочий процесс на самом высоком и, что немаловажно, современном уровне. Я желаю Сергею Николаевичу успехов в работе. Надеюсь, что команду под его руководством ждет удачный сезон в Футбольной Национальной Лиге!», – цитирует Еленцеву официальный сайт «Торпедо».
«Торпедо» под руководством Игоря Колыванова заняло в сезоне-2018/19 первое место в центральной зоне ПФЛ. На будущий сезон клуб сыграет в первенстве ФНЛ.
Напомним, 28 мая ЦСКА сообщил на об уходе 39-летнего Игнашевича из клуба. В сезоне-2018/19 он входил в тренерский штаб молодежной команды красно-синих, взявшей золотые медали.
Сергей Игнашевич подписал с «Торпедо» контракт по схеме «1+1».
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