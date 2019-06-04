Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Атлетико» - Советский спорт
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04 июня 2019 21:31ФутболСпирин Дмитрий

Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Атлетико»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может сменить клуб в межсезонье.

По информации Mundo Deportivo, в услугах 30-летнего чилийца заинтересован мадридский «Атлетико», ищущий замену Антуану Гризманну, ранее объявившему об уходе из команды.

Контракт Санчеса с «МЮ» действует до 2022 года.

В прошедшем сезоне Алексис провел 20 матчей в АПЛ. Он забил 1 мяч и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Санчес защищал цвета «Барселоны» и лондонского «Арсенала».

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