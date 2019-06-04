Защитник «Лиона» близок к переходу в «Реал». Он проходит медобследование Ранее испанский клуб объявил о переходе сербского форварда Луки Йовича.

Защитник «Лиона» Ферлан Менди прибыл в Клерфонтен для прохождения медицинского обследования перед трансфером в мадридский «Реал». Об этом сообщает L'Equipe.

Согласно источнику, по этому случаю во Францию прилетел врач «сливочных», чтобы проконтролировать ход медосмотра.

Если у игрока не обнаружат никаких проблем, то он подпишет контракт до 2025 года, а сумма сделки составит 50 млн евро.

Напомним, 23-летний Менди является воспитанником «Гавра». В минувшем сезоне он отыграл 30 матчей в лиге 1, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.