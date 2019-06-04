Защитник «Лиона» близок к переходу в «Реал». Он проходит медобследование - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 июня 2019 21:57ФутболГичунцев Артур

Защитник «Лиона» близок к переходу в «Реал». Он проходит медобследование

Ранее испанский клуб объявил о переходе сербского форварда Луки Йовича.

Защитник «Лиона» Ферлан Менди прибыл в Клерфонтен для прохождения медицинского обследования перед трансфером в мадридский «Реал». Об этом сообщает L'Equipe.

Согласно источнику, по этому случаю во Францию прилетел врач «сливочных», чтобы проконтролировать ход медосмотра.

Если у игрока не обнаружат никаких проблем, то он подпишет контракт до 2025 года, а сумма сделки составит 50 млн евро.

Напомним, 23-летний Менди является воспитанником «Гавра». В минувшем сезоне он отыграл 30 матчей в лиге 1, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
04/06 10:00Футбол
Сколько стоят очки в премьер-лиге? «Зениту» – дороже всех, «Оренбургу» – дешевлеПодводя итоги чемпионата РПЛ-2018/19, мы решили оценить, насколько эффективно клубы использовали имевшиеся в наличии ресурсы.
02/06 07:00Хоккей
«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
03/06 19:00Футбол
Станислав Черчесов: Пока не знаем, что с Газинским, надеемся, его травма несерьезнаяГлавный тренер сборной России подвел итоги контрольного матча с «Чертаново», который прошел сегодня в Новогорске.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
04/06 18:00Хоккей
Почему Никитину не предлагают новый контракт?Главный тренер обладателя Кубка Гагарина ЦСКА Игорь Никитин пока не получил предложения переподписать контракт на улучшенных условиях.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/06 21:30Футбол
Кинси Волански: Пока я была в тюрьме, у меня прибавился миллион подписчиков. За час!Живущий в США популярный пранкер Виталий Здоровецкий и его девушка Кинси Волански, которую после финала Лиги чемпионов в Мадриде узнал весь мир, рассказали нам о свалившейся на них славе и мотивации.
04/06 15:30Хоккей
Приезд Мактавиша и возвращение Знарка. Кто будет тренировать клубы КХЛ«Локомотив» вновь пригласил иностранного специалиста, «Ак Барс» покинул Зинэтула Билялетдинов, а Олег Знарок поработает в «Спартаке».
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/06 16:15Хоккей
Система и игроки есть – золото появится!Завершившийся сезон для наших сборных можно считать уникальным: везде – от юношей до взрослых, от Канады до Швеции и Словакии – россияне брали медали! Никто в мире не может похвастать этим.
04/06 07:45Хоккей
«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
03/06 19:30Футбол
Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондицииПосле товарищеского матча с «Чертаново» его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
04/06 22:00Футбол
Советский спор! Расширение РПЛ до 18-20 клубов – это благо?6 июня на общем собрании премьер-лиги будет рассмотрен вопрос об увеличении числа участников турнира с 16 клубов до 18, а то и 20. Наши авторы вступили в спор по поводу целесообразности такой реформы.
30/05 21:45Теннис
Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.
Новости
22:16 Футбол Семеду попросил руководство «Барселоны» отпустить его в «Атлетико»
21:57 Футбол Защитник «Лиона» близок к переходу в «Реал». Он проходит медобследование
21:47 Футбол Адиев покинул пост главного тренера «Анжи»
21:44 Футбол Балахнин – о матчах с Сан-Марино и Кипром: Сборная России не имеет права на ошибку
21:31 Футбол Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Атлетико»
21:24 ММА Нурмагомедов – Порье: Добро пожаловать на борт, Дастин
21:13 ММА Отец Нурмагомедова: Будем готовиться, чтобы провести бой с Порье в стойке
21:12 Футбол Президент «Торпедо»: Для Игнашевича мелочей в футболе не бывает
21:03 Футбол Сергей Игнашевич: «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти
20:47 Футбол Игнашевич официально возглавил «Торпедо»
20:45 Футбол Роналду поддержал приглашение Сарри на должность наставника «Ювентуса»
20:26 Футбол Футболисты бундеслиги признали Ройса лучшим игроком сезона
20:22 Футбол Форвард «Анжи» Понсе перешел в «Ахмат» (фото)
20:08 ММА UFC объявил следующего соперника для Нурмагомедова
20:04 Теннис Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем
19:51 Теннис Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Нисикори
19:48 Футбол Жена Мамаева прошла проверку на полиграфе об употреблении наркотиков
19:47 Футбол Источник: Живоглядов прошел медосмотр в «Локомотиве»
19:35 Футбол Старридж и Морено официально покинули «Ливерпуль»
19:27 Футбол Джагелка покидает «Эвертон» после 12 лет в клубе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика