«Лион» опроверг информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Менди

«Лион» отреагировал на слухи о договоренности с мадридским «Реалом» по трансферу защитника сборной Франции Ферлана Менди.
По информации СМИ, стороны договорились о переходе игрока за 50 млн евро. Сам футболист подпишет контракт до 2025 года.
«Наш клуб хотел бы опровергнуть все сообщения в СМИ о договоренности с «Реалом» по трансферу Ферлана Менди», – говорится в сообщении клуба, опубликованном в Twitter.
Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Ювентус» и «Барселона».
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