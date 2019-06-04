«Лион» опроверг информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу Менди Ранее сообщалось, что игрок отправился на медицинское обследование.

«Лион» отреагировал на слухи о договоренности с мадридским «Реалом» по трансферу защитника сборной Франции Ферлана Менди.

По информации СМИ, стороны договорились о переходе игрока за 50 млн евро. Сам футболист подпишет контракт до 2025 года.

«Наш клуб хотел бы опровергнуть все сообщения в СМИ о договоренности с «Реалом» по трансферу Ферлана Менди», – говорится в сообщении клуба, опубликованном в Twitter.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Ювентус» и «Барселона».