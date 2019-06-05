«Атлетико» провел переговоры с агентом Санчеса Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на чилийские СМИ.

Мадридский «Атлетико» намерен приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.

Согласно источнику, таким образом, испанский клуб собирается заменить Антуана Гризманна, который ранее объявил об уходе из команды.

Отмечается, что «матрасники» провели переговоры с его агентом и надеются выиграть борьбу за футболиста у двух клубов серии А – «Ювентуса» и миланского «Интера».

В минувшем сезоне 30-летний чилиец провел за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.

Добавим, что с 2011 по 2014 год форвард защищал цвета «Барселоны».