Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао близок к переходу в «Удинезе».
Согласно источнику, бразилец, права на которого принадлежат футбольному клубу «Байя», согласовал условия личного контракта с «Удинезе».
Ранее сообщалось, что российский клуб собирается выкупить 23-летнего игрока в летнее межсезонье.
При этом его агент утверждал, что армейцы не могут договориться с Бекао об условиях трудового соглашения.
В минувшем сезоне защитник отыграл за ЦСКА 36 матчей и получил 10 желтых карточек.
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»! Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондицииПосле товарищеского матча с «Чертаново» его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Сколько стоят очки в премьер-лиге? «Зениту» – дороже всех, «Оренбургу» – дешевлеПодводя итоги чемпионата РПЛ-2018/19, мы решили оценить, насколько эффективно клубы использовали имевшиеся в наличии ресурсы. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Николай Комличенко: Черчесов сказал, что 26-й в списке? На меня это не влияетПосле тренировки сборной России в Новогорске нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова. Игорь Осинькин: Матч со сборной России наши ребята будут вспоминать всю жизньПосле контрольного матча сборной России с «Чертаново» своими впечатлениями от игры поделились главный тренер команды ФНЛ Игорь Осинькин, полузащитник Максим Витюгов и нападающий Владислав Сарвели. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153. Кинси Волански: Пока я была в тюрьме, у меня прибавился миллион подписчиков. За час!Живущий в США популярный пранкер Виталий Здоровецкий и его девушка Кинси Волански, которую после финала Лиги чемпионов в Мадриде узнал весь мир, рассказали нам о свалившейся на них славе и мотивации. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Станислав Черчесов: Пока не знаем, что с Газинским, надеемся, его травма несерьезнаяГлавный тренер сборной России подвел итоги контрольного матча с «Чертаново», который прошел сегодня в Новогорске. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление. Советский спор! Расширение РПЛ до 18-20 клубов – это благо?6 июня на общем собрании премьер-лиги будет рассмотрен вопрос об увеличении числа участников турнира с 16 клубов до 18, а то и 20. Наши авторы вступили в спор по поводу целесообразности такой реформы. Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций. Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку. Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта». Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед. «Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ. Роман Зобнин: Как освоился на поле с Бариновым? Он выжигал, я наблюдалПолузащитник сборной России рассказал о контрольном матче с «Чертаново», который прошел сегодня в Новогорске. Дзюба встал на ворота. И пропускал все подрядСборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня). Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.