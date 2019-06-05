Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе» - Советский спорт
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05 июня 2019 01:43ФутболГичунцев Артур

Источник: Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Такой информацией располагает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао близок к переходу в «Удинезе».

Согласно источнику, бразилец, права на которого принадлежат футбольному клубу «Байя», согласовал условия личного контракта с «Удинезе».

Ранее сообщалось, что российский клуб собирается выкупить 23-летнего игрока в летнее межсезонье.

При этом его агент утверждал, что армейцы не могут договориться с Бекао об условиях трудового соглашения.

В минувшем сезоне защитник отыграл за ЦСКА 36 матчей и получил 10 желтых карточек.

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