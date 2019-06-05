«Ювентус» готов включить Дибалу, Сандро или Косту в сделку по Погба

«Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о возможности возвращения полузащитника Поля Погба, сообщает The Guardian.
Первые контакты между клубами уже состоялись. Сам Погба также не против вернуться в Турин, где играл с 2012 по 2016 годы.
При этом после приобретения форварда Криштиану Роналду из «Реала» перед началом прошлого сезона за 100 миллионов евро «Ювентус» не в состоянии заплатить за Погба 93,2 миллиона фунтов, которые получил от «Манчестер Юнайтед» три года назад.
В этой связи чемпионы Италии готовы включить в сделку с манкунианцами игрока. Среди кандидатов называются форвард Пауло Дибала, защитник Алекс Сандро и полузащитник Дуглас Коста.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в премьер-лиге и не пробился в Лигу чемпионов.
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