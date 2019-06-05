«Ювентус» готов включить Дибалу, Сандро или Косту в сделку по Погба - Советский спорт
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05 июня 2019 09:14ФутболЛипкин Антон

«Ювентус» готов включить Дибалу, Сандро или Косту в сделку по Погба

Чемпион мира может вернуться в Турин.

«Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о возможности возвращения полузащитника Поля Погба, сообщает The Guardian.

Первые контакты между клубами уже состоялись. Сам Погба также не против вернуться в Турин, где играл с 2012 по 2016 годы.

При этом после приобретения форварда Криштиану Роналду из «Реала» перед началом прошлого сезона за 100 миллионов евро «Ювентус» не в состоянии заплатить за Погба 93,2 миллиона фунтов, которые получил от «Манчестер Юнайтед» три года назад.

В этой связи чемпионы Италии готовы включить в сделку с манкунианцами игрока. Среди кандидатов называются форвард Пауло Дибала, защитник Алекс Сандро и полузащитник Дуглас Коста.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в премьер-лиге и не пробился в Лигу чемпионов.

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