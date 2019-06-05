Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании Американская модель обвинила португальца в изнасиловании в прошлом году.

Судебное разбирательство по обвинению форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги завершено, сообщает Bloomberg.

Заявление о добровольном отказе от обвинения было подано в мае в суд штата Невада в Лас-Вегасе. При этом в уведомлении не уточняется, достиг ли обвинитель соглашения с португальцем.

Напомним, Майорга подала иск на Роналду 27 сентября прошлого года. В нем она заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны футболиста в номере отеля в Лас-Вегасе в июне 2009 года, после чего получила деньги за свое молчание.

Отметим, что в марте стало известно об отказе «Ювентуса» от участия в Международном кубке чемпионов в США в связи с риском задержания Роналду в рамках расследования по этому делу.