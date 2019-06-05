«Рома» договорилась о трехлетнем контракте с тренером «Шахтера» Фонсекой - Советский спорт
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05 июня 2019 09:38ФутболЛипкин Антон

«Рома» договорилась о трехлетнем контракте с тренером «Шахтера» Фонсекой

Португалец работал в клубе из Донецка три года.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека провел встречу с руководством «Ромы» и договорился с «джаллоросси» об условиях трехлетнего контракта, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Теперь агенты 46-летнего португальца постараются согласовать с «Шахтером» расторжение контракта по взаимному согласию, в противном случае «Роме» придется заплатить украинскому клубу сумму отступных в размере пяти миллионов евро.

При этом в «Роме» продолжают держать в уме вариант с главным тренером «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.

Напомним, Фонсека работает в «Шахтере» с 2016 году и неизменно приводил команду к чемпионскому дублю (2017-2019).

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