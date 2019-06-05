Часть матчей РПЛ в новом сезоне могут пройти с использованием VAR Ясность по этому вопросу может наступить после 6 июня.

Некоторые матчи первого круга следующего сезона РПЛ могут пройти с использованием VAR (системы видеопомощи арбитрам), сообщает ТАСС.

«Есть вероятность того, что с самого начала сезона можно будет какие-то отдельные матчи проводить с использованием системы VAR в режиме «лайв», – заявил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин. – Ясность будет после 6 июня».

Напомним, в российских турнирах видеоповторы применялись только в матчах Кубка России, начиная с ½ финала, а также в переходных матчах за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.

Добавим, что на 6 июня запланировано общее собрание клубов РПЛ.