«Ювентус» договорился с Кьезой о пятилетнем контракте Полузащитник «Фиорентины» может перебраться в Турин.

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Стороны договорились о пятилетнем контракте, по которому 21-летний итальянец будет зарабатывать пять миллионов евро (до вычета налогов – десять).

Теперь «Ювентусу» предстоит провести переговоры с новым руководством «Фиорентины». В ближайшее время в клубе появится новый владелец – им станет американский миллиардер Рокко Коммиссо.

Воспитанник «Фиорентины» дебютировал в первой команде клуба 20 августа 2016 года в матче с «Ювентусом». За три сезона он провел за «фиалок» 113 матчей, забил 22 гола и сделал 21 результативную передачу.

23 марта прошлого года Кьеза впервые сыграл за сборную Италии. На данный момент у него 11 матчей за «скуадру адзурру».