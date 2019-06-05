«Наполи» перебил предложение «Интера» по трансферу Лукаку

Руководство «Наполи» планирует усилить атакующую линию в летнее межсезонье.
Согласно источнику, итальянский клуб вступил в борьбу за форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Ранее сообщалось, что бельгиец договорился о переходе в миланский «Интер» и будет получать на «Сан-Сиро» 7,5 млн евро в год.
Отмечается, что «Наполи» готов предложить нападающему более выгодный контракт. Его зарплата в новой команде составит 10 млн за сезон.
По слухам, представитель серии А также следит за нападающим мадридского «Атлетико» Диего Костой.
В минувшем сезоне 26-летний Лукаку отыграл за «МЮ» 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевых передачи.
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