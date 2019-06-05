Зидан настаивает на приобретении Погба, клуб хочет пригласить Эриксена

«Реал» продолжает рассматривать две кандидатуры на позицию центрального полузащитника, однако к единому мнению в клубе пока не пришли, сообщает AS.
Главный тренер команды Зинедин Зидан настаивает на приобретении своего соотечественника Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», тогда как в руководстве больше склоняются к варианту с Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма».
По информации источника, Зидан уже пообщался с Погба и уговорил его перейти в «Реал», однако манкунианцы требуют за 26-летнего француза как минимум 150 миллионов евро, что усложняет будущие переговоры между клубами. В этой связи приобрести 27-летнего датчанина будет намного проще, поскольку «Тоттенхэм» готов отпустить его за 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на Погба также претендует «Ювентус», который может вернуть полузащитника, выступавшего в Турине с 2012 по 2016 годы.
Напомним, накануне «Реал» объявил о подписании контракта с форвардом Лукой Йовичем. Трансфер 21-летнего серба из «Айнтрахта» обошелся клубу в 60 миллионов евро.
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