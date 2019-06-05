«Саутгемптон» договорился о трансфере полузащитника «Стандарда» Дженепо - Советский спорт
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05 июня 2019 11:43ФутболЛипкин Антон

«Саутгемптон» договорился о трансфере полузащитника «Стандарда» Дженепо

20-летний малиец продолжит карьеру в Англии.

«Саутгемптон» согласовал со «Стандардом» трансфер полузащитника Муссы Дженепо, сообщает Sky Sports.

Ожидается, что 20-летний малиец пройдет в Париже медицинское обследование и после получения разрешения на работу в Англии на следующей неделе подпишет контракт с клубом.

Дженепо, выступающий на позиции левого атакующего полузащитника, провел два с половиной сезона в «Стандарде». За это время он сыграл в 61 матче, забил 12 голов и сделал семь результативных передач. В сезоне-2017/2018 вместе с клубом он стал обладателем Кубка Бельгии.

6 октября 2017 года Дженепо дебютировал в сборной Мали, за которую за два года провел восемь матчей и забил один гол.

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