«Саутгемптон» договорился о трансфере полузащитника «Стандарда» Дженепо

«Саутгемптон» согласовал со «Стандардом» трансфер полузащитника Муссы Дженепо, сообщает Sky Sports.
Ожидается, что 20-летний малиец пройдет в Париже медицинское обследование и после получения разрешения на работу в Англии на следующей неделе подпишет контракт с клубом.
Дженепо, выступающий на позиции левого атакующего полузащитника, провел два с половиной сезона в «Стандарде». За это время он сыграл в 61 матче, забил 12 голов и сделал семь результативных передач. В сезоне-2017/2018 вместе с клубом он стал обладателем Кубка Бельгии.
6 октября 2017 года Дженепо дебютировал в сборной Мали, за которую за два года провел восемь матчей и забил один гол.
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