Кристиан Эриксен: Переход в «Реал» – это шаг вперед Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не поддерживает его трансфер.

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен изъявил желание покинуть лондонский клуб в летнее межсезонье.

«Уважительно отношусь ко всему, что связано с «Тоттенхэмом», но я хотел бы попробовать что-то новое.

Думаю, переход в «Реал» – это шаг вперед, но для начала руководству нужно позвонить в «Тоттенхэм». Насколько я знаю, такого звонка еще не было. Посмотрим, надеюсь, в течение лета этот вопрос будет решен», – цитирует полузащитника Goal.com.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел во всех турнирах 51 матч, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач.