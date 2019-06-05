Кристиан Эриксен: Переход в «Реал» – это шаг вперед

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен изъявил желание покинуть лондонский клуб в летнее межсезонье.
«Уважительно отношусь ко всему, что связано с «Тоттенхэмом», но я хотел бы попробовать что-то новое.
Думаю, переход в «Реал» – это шаг вперед, но для начала руководству нужно позвонить в «Тоттенхэм». Насколько я знаю, такого звонка еще не было. Посмотрим, надеюсь, в течение лета этот вопрос будет решен», – цитирует полузащитника Goal.com.
В минувшем сезоне 27-летний футболист провел во всех турнирах 51 матч, забил 10 голов и отдал 17 голевых передач.
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