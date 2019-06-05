Инфантино на русском языке поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018 Победителем турнира стала сборная Франции.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подвел итоги минувшего чемпионата мира, который прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах страны.

«Были разговоры, что это страна насилия и бюрократии, но всё получилось совершенно иначе: там царил настоящий праздник, потому что ЧМ объединяет мир.

И мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (функционер произнес по-русски) за то, что вы так потрясающе организовали чемпионат мира», – сказал Инфантино, чьи слова приводит ТАСС.