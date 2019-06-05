Мбаппе решил покинуть «ПСЖ». Его отец уже начал работу над трансфером - Советский спорт
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05 июня 2019 13:58ФутболГичунцев Артур

Мбаппе решил покинуть «ПСЖ». Его отец уже начал работу над трансфером

Об этом сообщает Cadena SER.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Согласно источнику, нападающий недоволен отношением главного тренера Томаса Тухеля, который не позволил французу стать штатным пенальтистом команды, из-за чего игрок проиграл борьбу за «Золотую бутсу» Лионелю Месси.

Также сообщается, что 20-летний футболист не чувствует себя лидером «ПСЖ» и считает, что многие партнеры недооценивают его выступление.

Отмечается, что его отец, Вилфрид Мбаппе, провел встречу в Цюрихе с влиятельным человеком в мире футбола и обсуждал возможный трансфер своего сына в другой клуб.

Ранее сообщалось, что Мбаппе повздорил с Неймаром, из-за чего команда разделилась на два лагеря.

В минувшем сезоне форвард отыграл 43 матча, забил 39 голов и отдал 17 голевых передач.

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