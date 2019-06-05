Хамес Родригес: В Мюнхене я провел два незабываемых года

Хавбек сборной Колумбии Хамес Родригес дал прощальный комментарий пресс-службе «Баварии».
Сегодня, 5 июня, немецкий клуб объявил о возвращении игрока в мадридский «Реал».
«Большое спасибо клубу и всем болельщикам, которые всегда меня замечательно поддерживали.
В Мюнхене я провел два незабываемых года. У меня останутся только самые позитивные воспоминания. Я желаю «Баварии» всего самого наилучшего!», – заявил колумбиец.
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