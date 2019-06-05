«Бавария» объявила об уходе Хамеса Родригеса Права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу».

«Бавария» на своем официальном сайте подтвердила информацию об уходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Напомним, 27-летний игрок перебрался в Мюнхен в 2017 году на правах аренды. У чемпиона Германии была возможность выкупить его контракт за 42 млн евро.

По информации СМИ, клуб не стал этого делать по просьбе самого Хамеса, который считает, что главный тренер команды Нико Ковач не видит его в стартовом составе.

За два года в «Баварии» полузащитник отыграл 67 матчей, забил 15 голов и отдал 20 голевых передач.