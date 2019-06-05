Бэйл может перейти в «Интер» по инициативе Антонио Конте - Советский спорт
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05 июня 2019 16:03ФутболГичунцев Артур

Бэйл может перейти в «Интер» по инициативе Антонио Конте

Об этом сообщает El Chiringuito.

Миланский «Интер» проявляет интерес к хавбеку мадридского «Реала» Гарету Бэйлу.

Согласно источнику, инициатором его перехода стал новый наставник «нерадзурри» Антонио Конте. Отмечается, что итальянский специалист видит в этой сделке качественное усиление состава.

Также сообщается, что клуб уже вступил в переговоры с руководством «сливочных».

Ранее стало известно, что главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан не рассчитывает на валлийца и готов отпустить его этим летом.

В минувшем сезоне 29-летний Бэйл отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.

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