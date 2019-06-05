Бэйл может перейти в «Интер» по инициативе Антонио Конте

Миланский «Интер» проявляет интерес к хавбеку мадридского «Реала» Гарету Бэйлу.
Согласно источнику, инициатором его перехода стал новый наставник «нерадзурри» Антонио Конте. Отмечается, что итальянский специалист видит в этой сделке качественное усиление состава.
Также сообщается, что клуб уже вступил в переговоры с руководством «сливочных».
Ранее стало известно, что главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан не рассчитывает на валлийца и готов отпустить его этим летом.
В минувшем сезоне 29-летний Бэйл отыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.
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