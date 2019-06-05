Ван Дейк сообщил «Ливерпулю» о желании продлить контракт

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк планирует подписать новое соглашение с английским клубом.
Как сообщает ESPN, игрок уже сообщил об этом руководству «красных».
Напомним, 27-летний футболист перебрался на «Энфилд» в январе 2018 года за 75 млн фунтов.
Ранее он был признан лучшим защитником АПЛ, а также лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Добавим, что ван Дейк помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов, а также занять второе место в таблице чемпионата Англии.
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