Андрей Воронин: Всегда говорил Клоппу: «Как игрок ты слабый» 1 июня немецкий специалист выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин вспомнил о выступлении за «Майнц» вместе с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Когда-то мы с Клоппом вместе играли в «Майнце» и я всегда ему говорил: «Как игрок ты слабый».

Но также я имел честь застать начало его тренерской карьеры и здесь уже не было сомнений – это его призвание. Рад за Юргена и «Ливерпуль». Они этого заслужили», – написал Воронин в своем Instagram.