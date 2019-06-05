Андрей Воронин: Всегда говорил Клоппу: «Как игрок ты слабый» - Советский спорт
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05 июня 2019 17:28ФутболГичунцев Артур

Андрей Воронин: Всегда говорил Клоппу: «Как игрок ты слабый»

1 июня немецкий специалист выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин вспомнил о выступлении за «Майнц» вместе с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

«Когда-то мы с Клоппом вместе играли в «Майнце» и я всегда ему говорил: «Как игрок ты слабый».

Но также я имел честь застать начало его тренерской карьеры и здесь уже не было сомнений – это его призвание. Рад за Юргена и «Ливерпуль». Они этого заслужили», – написал Воронин в своем Instagram.

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Когда-то мы с Клоппом вместе играли в Майнце и я всегда ему говорил: «Как игрок ты слабый» 😂 Но также я имел честь застать начало его тренерской карьеры и здесь уже не было сомнений - это его призвание. Рад за Юргена и #lfc 🔴 Они этого заслужили 🏆 ⠀ ⠀ Какой же Клопп для вас, ребята? ⠀ ⠀ Once we played with Jurgen #Klopp together in Mainz 🇩🇪 I always told him that he was not the good player 😂 But I also saw the beginning of his coaching career. So the coach is his vocation, really. Glad for Jurgen and the team #ynwa 🔴 ⠀ #AV10

Публикация от Voronin Andrey (@voroninandrey)

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