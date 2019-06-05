Джанлуиджи Буффон: Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже - Советский спорт
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05 июня 2019 19:29Футбол

Джанлуиджи Буффон: Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон попрощался с «ПСЖ» и его болельщиками.

- Спасибо всем за то, что у меня была возможность пожить в Париже. Спасибо за те эмоции, которые мы разделяли вместе. Двенадцать месяцев я прилетел в Париж полный энтузиазма и с невероятной теплотой был принят фанатами клуба. Это, действительно, было очень трогательно. Еще раз от всего сердца спасибо. Я ухожу счастливым, получив этот опыт, который, несомненно, сделал меня лучше и сильнее.

Сегодня я завершаю свое приключение. Эрнест Хемингуэй писал, что мире есть всего два места, где можно жить счастливо — дома и в Париже. С сегодняшнего дня это касается и меня: Париж всегда будет немного моим домом. Спасибо и удачи во всем, - цитирует Буффона пресс-служба «ПСЖ».

Ранее стало известно, что итальянский голкипер покидает «ПСЖ». Всего Буффон провел за французский клуб 25 матчей и пропустил в них 25 мячей.

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