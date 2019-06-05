Дивок Ориги: Надеюсь переговоры с «Ливерпулем» будут позитивными - Советский спорт
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05 июня 2019 20:10Футбол

Дивок Ориги: Надеюсь переговоры с «Ливерпулем» будут позитивными

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги заявил, что он надеется в ближайшие недели провести переговоры о своем будущем в «Ливерпуле».

- На данный момент хочу сосредоточиться на играх за сборную Бельгии, а после подумать о своем будущем.

Хотел бы поговорить с руководством клуба, прежде чем что-то обнародовать. Но я надеюсь, что переговоры о новом контракте между мной, моими представителями и командой пройдут позитивно, - приводит слова Ориги Goal.com.

Напомним, что действующее соглашение 24-летнего бельгийца с «Ливерпулем» рассчитано до конца следующего сезона.

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