Лионель Месси: Аргентина, как и раньше, входит в число претендентов на Кубок Америки

- Мы подходим к Кубку Америки с тем же энтузиазмом и желанием, что и всегда. Но реальность такова, что Аргентина переживает смену поколений, для большинства игроков это будет первое официальное соревнование на уровне национальных команд. Но это не означает, что Аргентина не будет бороться за победу на турнире. Как и раньше, мы входим в число претендентов на Кубок Америки.
О моем отце гораздо больше разговоров, чем о других игроках, он постоянно находится в центре внимания. некоторые говорят, что мы с ним определяем игроков для сборной. Но это все ложь, - передает слова Месси испанская Marca.
Добавим, что Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
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