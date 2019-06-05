Лионель Месси: Аргентина, как и раньше, входит в число претендентов на Кубок Америки - Советский спорт
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05 июня 2019 20:24Футбол

Лионель Месси: Аргентина, как и раньше, входит в число претендентов на Кубок Америки

Нападающий «Барселоны» сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о предстоящем Кубке Америки.

- Мы подходим к Кубку Америки с тем же энтузиазмом и желанием, что и всегда. Но реальность такова, что Аргентина переживает смену поколений, для большинства игроков это будет первое официальное соревнование на уровне национальных команд. Но это не означает, что Аргентина не будет бороться за победу на турнире. Как и раньше, мы входим в число претендентов на Кубок Америки.

О моем отце гораздо больше разговоров, чем о других игроках, он постоянно находится в центре внимания. некоторые говорят, что мы с ним определяем игроков для сборной. Но это все ложь, - передает слова Месси испанская Marca.

Добавим, что Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

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