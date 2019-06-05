Португалия - Швейцария. Стартовые составы команд - Советский спорт
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05 июня 2019 21:09Футбол

Португалия - Швейцария. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы Португалии и Швейцарии на полуфинальный матч Лиги наций УЕФА.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейро, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс.

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария, Джака, Фройлер, Цубер, Шакири, Сеферович. В другом полуфинальном матче Лиги наций УЕФА встретятся сборные Нидерландов и Англии.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 5 июня, на стадионе «Драгау» в Порту (21:45 мск).

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