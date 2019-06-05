«Фенербахче» провел переговоры с агентом Рондона - Советский спорт
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05 июня 2019 21:31Футбол

«Фенербахче» провел переговоры с агентом Рондона

Турецкий «Фенербахче» включился в гонку «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона» за трансфер нападающего «Вест Бромвича» Саломона Рондона.

Как сообщает Ajansspor, руководство «Фенербахе» уже связалось с агентом венесуэльского форварда «Вест Бромвича» с целью обсуждения деталей личного контракта.

Напомним, что у «Ньюкасла» закончился срок арендного соглашения с «Вест Бромвичем», но осталось право на выкуп 29-летнего нападающего за 16,5 миллионов фунтов. Позже стало известно, что в переходе венесуэльца также заинтересован «Вулверхэмптон».

Добавим, что в завершившемся чемпионате Англии Рондон провел 32 матча за «Ньюкасл», записав на свой счет 11 голов и 8 результативных передач.

Отметим также, что «Вест Бромвич» не смог в текущем сезоне пробиться в АПЛ, уступив по сумме двух встреч в полуфинале плей-офф чемпионшипа «Астон Вилле».

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