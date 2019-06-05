Хет-трик Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций УЕФА

Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев, в составе которых три мяча на свой счет записал нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (25-я, 88-я и 90-я минуты). У швейцарцев точным ударом с пенальти отметился защитник Рикардо Родригес (57).

Добавим, что в финале турнира Португалия 9 июня сыграет с победителем второго полуфинального матча, который состоится в четверг в Португалии между сборными Голландии и Англии.

Лига наций

½ финала

Португалия – Швейцария - 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду (25), 1:1 – Родригес (57, пен.), 2:1 – Роналду (88), 3:1 – Роналду (90).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Фонте, 63), Геррейру, Нелсон Семеду, Диаш, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Моутинью, 90), Жоау Феликс (Гедеш, 70), Роналду.

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Мбабу, Аканджи, Джака, Фройлер (Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83), Закария (Фернандеш, 71), Шакири, Сеферович.

Предупреждения: Джака (66), Шер (68), Шакири (85).