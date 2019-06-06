Агент Буффона: Джанлуиджи еще не принял решение о своем будущем Сильвано Мартина, агент итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, заявил, что голкипер не принял решения относительно своего будущего и взял пару дней отдыха, чтобы все обдумать.

- Джиджи не прекратит играть. Сегодня он встретился с руководством «ПСЖ». Мы решили, что не продлевать контракт будет правильным решением. Теперь мой клиент сказал мне, что он хочет потратить пару дней на отдых, чтобы подумать весте с семьей о своем будущем.

После объявления о прощании меня засыпали телефонными звонками. У нас еще нет решения, но такой интерес безусловно приятен, - приводит слова агента Cittaceleste.

В среду «ПСЖ» объявил о том, что не будет продлевать контракт с 41-летним итальянским голкипером.