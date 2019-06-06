Бернарду Силва: Роналду годами вытворяет такое, мы давно к этому привыкли

- Мы давно к этому привыкли. Роналду годами вытворяет такое. Это ни для кого не сюрприз. Он сделал хет-трик. Ничего особенного для него. Он часто решает исход матчей. Сейчас нам нужно хорошенько отдохнуть. Болельщики были великолепны - они поддерживали нас от начала и до самого конца, - приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.
Напомним, что три мяча Роналду в ворота сборной Швейцарии помогли португальцам пробиться в финал Лиги наций УЕФА, где они встретятся с победителем матча между сборными Голландии и Англии.
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